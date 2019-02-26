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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da kayyımlar belediye parkının işletmesini TÜRGEV’e devretti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçe belediyesine atanan kayyımların, belediyeye ait Ekin Ceren Parkı’nın işletmesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’e devrettiği belirtildi.

Cumhuriyet’in haberine göre HDP’nin Kayapınar adayı Necati Pirinççioğlu, kayyımların, belediyeye ait yüz milyonlarca liralık taşınmazı aralarında TÜRGEV’in de bulunduğu kuruluşlara devrettiğini söyledi.

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Pirinççioğlu, Kayapınar belediyesine üç kayyım atandığını, daha önce iki kayyımın görevden alındığını hatırlatarak, belediyenin taşınmazlarıyla ilgili araştırmaları sonucunda, ekonomik durumu düşük öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurulan 13 destek evi ve Kayapınar Spor Kompleksi’nin Kayapınar kaymakamlığına devredildiğini söyledi.

HDP adayı, “Ekin Ceren Parkı’nın işletmesinin TÜRGEV’e 25 yıllığına kiralanmış olduğu bilgisine ulaşılmıştır” dedi.

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Pirinççioğlu, Kayapınar belediyesinin yeni yapılan hizmet binasına taşındığını, eski binanın tadilatı için 2.5 milyon TL tadilat masrafının belediye tarafından ödendiğini belirtti.

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