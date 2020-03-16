Diyanet: Camilerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cami ve mescitlerde, cemaatle kılınan cuma ve nakit namazlarına ara verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmış, bugüne dek 18 kişide virüs görüldüğü duyurulmuştu.

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Corona virüsüne dair basın toplantısı düzenleyen Erbaş, namazaların cemaatle kılınması halinde virüsün yayılabileceğini söyledi.

Diyanet işleri başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur; Yeni tip corona virüsü bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

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Namaz kılmak isteyen gidebilir

Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır.”