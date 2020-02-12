Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri sözcüsü: Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, “Jeffrey, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı” dedi.

Fotoğraf: DHA

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Suriye hükümeti de 11 Şubat’ta ülkenin kuzeydoğusundaki otoyolu 2012 yılından sonra ilk defa kontrolü altına almıştı.

Reklam

Türkiye bölgeye mühimmat sevkiyatını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün (12 Şubat) “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“Jeffrey, ABD’nin NATO mütteki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib’de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib’de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı. 

Reklam

Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslarası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’ye destek mesajı vererek “Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalı. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” diye konuşmuştu.

ABD: Türkiye’nin yanındayız

Rusya ve Türkiye, anlaşmalarının uygulanması konusunda mutabık kaldı

CHP ‘İdlib’i Meclis’e taşıyor: Suriye ile TSK arasında her an çatışma çıkabilir

Suriye, Halep-Şam otoyolunda kontrolü tekrar sağladı

Reuters: İdlib için Ankara’ya gelen Rus heyet mutabakat sağlanamadan ayrıldı

Kalın, İdlib görüşmesindeki Rus heyetinden ‘Saldırıların derhal durdurulmasını’ istedi

Suriye ordusunun İdlib’deki topçu ateşinde beş asker hayatını kaybetti

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

SON HABERLER

BM: İdlib mezarlığa dönebilir

Suriye’nin İdlib vilayetindeki savaştan dolayı son 10 haftada evlerini terk eden insanların sayısının, dokuz yıllık iç savaşın herhangi bir döneminde gerçekleşmiş göç sayısını aştığı bildirildi. Suriye hükümet güçlerinin saldırılarından kaçan binlerce sivilin ise Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (eski ÖSO) kontrolündeki Afrin ve Azez’e doğru yol aldığı bildiriliyor.

Jeffrey, Ankara’ya ABD desteği için geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib konusunda yaşanan son gelişmeler üzerine beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya geldi. Jeffrey, “Bugün İdlib’de bizim müttefikimiz Türkiye’nin askerleri, tehditle karşı karşıya ve bu tehdit, Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Başınız sağ olsun” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...