Dışişleri sözcüsü: Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasındaki görüşmeye ilişkin, “Jeffrey, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı” dedi.

Fotoğraf: DHA

13 Türk askerinin İdlib’de Suriye ordusunun topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Suriye hükümeti de 11 Şubat’ta ülkenin kuzeydoğusundaki otoyolu 2012 yılından sonra ilk defa kontrolü altına almıştı.

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Türkiye bölgeye mühimmat sevkiyatını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün (12 Şubat) “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“Jeffrey, ABD’nin NATO mütteki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İdlib’de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib’de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı.

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Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslarası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’ye destek mesajı vererek “Esad rejiminin ve Rusya’nın saldırıları durmalı. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” diye konuşmuştu.