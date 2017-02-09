Derbinin faturası: Tosic’e dört, Van Persie’ye üç, Güneş’e bir maç men, Beşiktaş’ın bir maçı seyircisiz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), gergin bir atmosferde geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından disipline sevk edilen isimlere verilen cezaları açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinde yer alan duyuruda, cezalar ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

Beşiktaş: Saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama, ‘çirkin ve kötü tezahürat’la merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle toplam 30 bin lira cezası.

Fenerbahçe: Saha olayları, ‘çirkin ve kötü tezahürat’la merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle toplam 52 bin 500 lira para cezası.

Dusko Tosic: Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer alması nedeniyle dört maç men ve 71 bin lira para cezası.

Şenol Güneş: Rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 13 bin lira para cezası.

Metin Albayrak: Hakemlere yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle dört ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası.

Robin van Persie: Rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle üç maç men ve 19 bin 500 lira para cezası.