Deniz yaşamına zarar veren güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke Palau oldu

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Palau, deniz yaşamı ve mercanlara zarar veren güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bugünden itibaren, oksibenzon ve oktinoksatın aralarında olduğu zararları kimyasalları içeren güneş kremlerinin hem satışı hem de kullanımına yasak geldi.

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Dalgıçların gözde mekanı Palau’nun devlet başkanı Tommy Remengesau, “Doğaya saygı göstermek zorundayız, mercan kayalıklarını, balıkları, okyanusu kendimiz ve gelecek kuşaklar için korumalıyız” dedi ve listeledikleri 10 adet kimyasalı içeren kremlere yasak getirildiğini söyledi.

İncelemelerde ülkenin birçok plaj ve sahilinde güneş kremlerinden kaynaklı zehirli madde tespit edildiğinin altını çizen Remengesau, yasağın dünyaya yayılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Zararlı kimyasal içeren güneş kremlerinin sayısı azalsa da 2018 verilerine göre piyasadaki ürünlerin yarısında bulunuyor.

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Bu kremler, ABD’nin Hawaii eyaletinde de yasaklandı. Yasak 2021’de uygulamaya konulacak. ABD Virjin Adaları’nda ise mart ayında yasak uygulaması başlayacak.