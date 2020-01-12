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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabı tiyatro sahnesinde

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli öykü kitabından uyarlanan okuma tiyatrosu sahnelendi.

Soldan sağa: Önder, Buldan, İnanır, İmamoğlu, Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu. (Fotoğraflar: CHP)

Sanatçılar Jülide Kural ve Ömer Şahin’in hazırladığı okuma tiyatrosu, dün İstanbul’daki Kenter Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu.

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Okuma tiyatrosunda, Devran’daki beş hikaye sahneye taşındı. Oyunda, daha önce Demirtaş’ın kamuoyuna gönderdiği bir mesajına da yer verildi.

Tiyatroyu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder, oyuncu Kadir İnanır, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.

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