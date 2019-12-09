Demirtaş: Sağlık durumum çok iyi değil; partimle sorunum yok

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık durumunun çok iyi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: HDP

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın bilinci, 26 Kasım’da göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle kapanmıştı. Demirtaş ancak 2 Aralık’ta hastaneye sevk edilmişti.

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Evrensel’den Meltem Akyol’a konuşan Demirtaş, hastaneye sevki sonrasında bir gelişme olmadığını ifade etti.

HDP’li siyasetçi, zaman zaman göğsündeki sancının nüksettiğini, nefes alışverişini zorladığını belirterek “Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı” dedi.

‘Geç haber verilmesi benim kararımdı’

HDP’li siyasetçi, durumundan kamuoyunun geç haberdar olması ve partisiyle arasında bir sorun olup olmadığı sorusunu da yanıtladı.

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Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP’nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevi’nde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi. Emine anaya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Durum gerçekten çok ciddidir. Herkesin hasta tutsaklar sorununa ses vermesi, konuyu gündeme taşıması gerekir.

‘HDP’yle aramda gerilim yok’

Haber vermemekle belki de eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok. Dışarıda arkadaşlarımız yoğun saldırılara rağmen koşturuyor, mücadele ediyorlar. Her HDP’liyi kutluyor, alınlarından öpüyorum. Direnmeye devam. ‘Mutlaka kazanacağız!’ diyorum.”