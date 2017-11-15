Cumhuriyet döneminin ilk kilise inşaatı için Papa’dan onay çıktı

İstanbul büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan Yeşilköy’deki eski Latin Katolik Mezarlığı’na yapılacak Süryani Kilisesi için Papa’dan onay çıktı. Cumhuriyet döneminde ilk kez bir kilise sıfırdan inşa edilecek.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, İstanbul Meryem Ana Süryani Kadim Vakfı, kilise için cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve ruhani liderler nezdinde yardım istemişti.

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Papa tarafından görevlendirilen Vatikan Büyükelçisi Dr. Paul Russell, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret ederek, konuyla ilgili bilgi aldı. Büyükelçi Russel’ın Papa’nın kilise yapımına onay verdiğini, sorunun çözümü için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade ettiği belirtildi.

2 bin 745 metrekarelik eski Latin Katolik Mezarlığı arsasında mevcut şapel ve tarihi mezarlar korunacak. Kalan alana da kilise inşa edilecek.

Yeşilköy ve çevresinde 10 binin üzerinde Süryani yaşıyor. Kilise için büyükşehir belediyesi, İstanbul Anıtlar Kurulu ve Bakırköy Belediyesi’nden gerekli tüm tahsis ve izinler alınmış durumda. Kilisenin projesi de hazır.