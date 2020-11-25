Covid-19 aşısı ücretsiz yapılacak: Çin’le 50 milyon doz için sözleşme imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Covid-19 aşısı Sinovac’tan 50 milyon doz almak için sözleşme imzalandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Koca, tabloda vaka sayılarının da açıklanacağını söyledi. İstanbul dahil bazı kentlerde 3’üncü zirvenin yaşandığını söylerken, erken dönemde ilaç kullanımının önemini vurguladı.

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Bakanın açıklamasından satır başları şöyle:

* Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.

* Kurban Bayramı sonrası Anadolu’da hızlı bir artış yaşandı.

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* Gelecek günlerde günlük test kapasitesini 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.

* Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.

* Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu’nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir.

* Semptom göstermeyen pozitif vakaları da tabloda vermeyi planlıyoruz.

* Sağlık personelinden başlayarak, risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

* İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50’nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.

İstanbul’da 10 yataktan 7’si dolu

* İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda. Ankara’da servis doluluk oranı yüzde 62.3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75.4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28.9. İzmir’de yoğun bakım doluluk oranı 76.5’e kadar çıktı. Bursa’da yoğun bakım ünitesi doluluk oranı 75.8. İzmir’de deprem sonrası artış yaşandı.

* Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var. Bugünkü vaka sayısı 28 bin 351.

50 milyon doz aşı

* (Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı.

* Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

* “Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir” diyebilirim bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan dört tane aşımız var. Bir tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

* Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız.

* (Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız.

İlaç kullanmak önemli

* Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30’lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını söylemek istiyorum. Hastalığı ağır geçiren hastaların önemli kısmı, erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilaç almayan kişiler. Erken dönemde ilaçlar mutlaka alınmalı.

* Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Covid-19 olabileceğini mutlak düşünelim.

* Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum.