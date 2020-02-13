‘Corona’dan ölümlerde rekor artış: 1310’a yükseldi

Çin’in Hubey bölgesinde 12 Şubat’ta bildirilen bildirilen günlük ölü sayısı yetkililerin yeni bir tanı metotu benimsemesinin ardından rekor yükselişle, 1310’a çıktı.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Hubey bölgesindeki sağlık yetkilileri dün 242 kişinin corona virüsü, yeni adıyla Covid-19, nedeniyle öldüğünü bildirdi. Aralık’tan beri günlük bildirilen ölü sayılarındaki en yüksek artış görüldü ve toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 1310’a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise 14 bin 840 olarak bildirildi.

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İki gün önce ölümle sonuçlanan vaka sayısı 1018 iken, dün bu sayı 1115 olarak açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus “Salgında neler olacağını tahmin etmek hala zor” dedi.