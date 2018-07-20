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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li muhalifler ‘İmzada 600’ü bulduk’ dedi, genel merkez sayıyı reddetti

 

CHP’de yönetime yakın isimler ile kurultay isteyen partililer, delege imza sayısına dair farklı bilgiler verdi.

Fotoğraf: Reuters

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, imzaların yarış haline getirilip sosyal medya ve basında tartışılmanın doğru olmadığını ifade etti.

Kendilerine noter kanalıyla ulaşmış bir talep olmadığına dikkat çeken Erkek, parti yöneticisi Tuncay Özkan’ın verdiği sayının, partinin tespitleri sonucunda elde edildiğini dile getirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz” demişti.

Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim örgütlerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor. İmzalar toplandığında genel merkeze sunulacak, tüzüğe göre hareket edilecek. Partimize zarar vermeden bu süreci yürütmek çok daha önemlidir.”

Genel başkanlığı hedefleyen Muharrem İnce’nin ekibinden parti meclisi (PM) üyesi ve İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise topladıkları imza sayısının 600’ü bulduğunu söyledi.

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