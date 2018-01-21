CHP’den tam destek: Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın bölge barışı için kalıcı çözüm olacağını savundu.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün kara harekatı kapsamında Suriye’ye girmişti.

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Harekata destek veren CHP’den bir mesaj daha geldi.

1) Zeytin Dalı Harekatı, sınır güvenliğimizin sağlanması ve sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması, ülkemizin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları herşeyin üstündedir… — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) January 20, 2018

Tezcan, Suriye’ye ilişkin genel stratejinin ‘terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması’ olması gerektiğini ifade etti.

CHP sözücüsü şunları yazdı: “Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye’nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur. Zeytin Dalı Harekatı, sınır güvenliğimizin sağlanması ve sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması, ülkemizin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir…”

‘Desteğimiz tam’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten Hande Fırat’a şunları söylemişti: “Kahraman ordumuza güvenimiz tam, operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır. Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir.”