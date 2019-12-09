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Yaramazlara biraz batar!

Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un, Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. 

Fotoğraf: DHA

Arduç, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’i 3 Aralık’ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak ödürmüştü. ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘iki polisi yaralama’ suçlarından tutuklanan Arduç, 5 Aralık’ta Efirli F Tipi Cezaevi’nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

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DHA’nın haberine göre Arduç lavabodaki fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti.

Cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen sanık tekrar cezaevine götürüldü. 

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