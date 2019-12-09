Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un, Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
Arduç, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’i 3 Aralık’ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak ödürmüştü. ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘iki polisi yaralama’ suçlarından tutuklanan Arduç, 5 Aralık’ta Efirli F Tipi Cezaevi’nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.
DHA’nın haberine göre Arduç lavabodaki fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti.
Cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen sanık tekrar cezaevine götürüldü.