Cari denge 2019’da 1.7 milyar dolar fazla verdi

Merkez Bankası’nın (MB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari denge Aralık 2019’da 2.798 milyar dolar açık verdi. Beklenti 3.05 milyar dolardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cari denge 2019’un tamamında beklentisi 1.2 milyar dolarken, bu rakam 1.67 milyar dolar oldu.

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Portföy yatırımlarında aralıkta 871 milyon dolar tutarında net çıkış oldu

Resmi rezervlerde ise aynı ayda 539 milyon dolar net azalış oldu

Öte yandan, MB geçmişe yönelik ödemeler dengesi verilerinde revizyona gitti. Düzeltilen veriye göre ‘net hata ve noksan’ kalemi 2019 yılının ocak-kasım dönemi için 1.93 milyar dolar azalış kaydetti.