Çanakkale’de bisikleti kasten ezen halk otobüsü şoförüne meslekten ihraç

Çanakkale’de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücüsünün bisikletini ezerek metrelerce sürükledi. İdari soruşturma kapsamında görevden alınan şoförün artık toplu taşımada araç kullanamayacağı açıklandı.

Dün saat 20.00 sıralarında, Demircioğlu Caddesi’nde ilerleyen belediyeye bağlı halk otobüsünün şoförüyle bisiklet sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmada bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini ileri süren şoför, otobüsle bisikletin üzerinden geçip, metrelerce sürükledi.

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Belediye özür dilemek için bisiklet sürücüsünü arıyor

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de başlatılan idari soruşturma kapsamında adı açıklanmayan şoföre işten el çektirildiğini ve artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağını açıkladı. Müdürlük zararını tanzim etmek ve özür dilemek için de bisiklet sürcüsüyle iletişime geçilmeye çalışıldığını bildirdi

Çanakkale Bisiklet Platformu ise olaydan sonra yaptığı açıklamada “Otobüs şoförünün bir bisikletliyi levyeyle koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur” derken, şikayet üzerine hızla harekete geçen ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür etti.