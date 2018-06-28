Buldan’dan Soylu’ya suç duyurusu: Açıkça ölümle tehdit etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendisini tehdit eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Buldan, Ağrı’da bir AKP’linin PKK’lılarca öldürülmesinin ardından kendisinin arayan Soylu’nun “Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” dediğini söylemişti. Bakan da bugün telefonu doğrulamıştı.

Reklam

HDP’nin yazılı açıklamasına göre Buldan, Ankara başsavcılığına verdiği dilekçesinde, Soylu hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma açılmasını talep etti.

Soylu’nun görüşmeyi ‘AKP içerisindeki yerini sağlamlaştırmak için’ basına sızdırdığı belirtilen dilekçede, Buldan’ın açıkça ölümle tehdit edildiği, hem HDP’yi hem de seçmenlerini bir insanının ölümünden sorumlu tuttuğu ifade edildi.

Reklam

Soylu’nun sözlerinden pişmanlık duymadığının anlaşıldığı dile getirilen dilekçede, Soylu’na yöneltilen suçlamaların cezaları anımsatıldı.

Dilekçede, şunlar kaydedildi: “Şüpheli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müvekkil parti ve milletvekilleriyle parti yöneticilerine yönelik sistematik bir şekilde hedef gösterme kampanyası yürütmektedir. Müvekkil Halkların Demokratik Partisi’nin Genel Merkezi de dahil olmak üzere birçok parti binasına, miting ve benzeri etkinliklerine çeşitli tarihlerde saldırılar gerçekleştirilmiş, bu saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Söz konusu saldırılar rutin bir şekilde devam etmekte olup, şikayet konusunun da bu sistematik saldırıların bir parçası olduğu, bu şekilde toplumun bir kesimini provoke ederek müvekkil partiye ve milletvekilleriyle, üyelerine karşı suç işlemeye açıkça tahrik ettiği ve suçun unsurlarının oluştuğu ortadadır. Bu tahrik sonucunda ortaya çıkan bütün sonuçlardan başta İçişleri Bakanı bizzat sorumlu olacaktır.”