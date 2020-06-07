Buldan: Artık HDP olmadan kimse seçim kazanamaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Mersin’de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bundan sonra Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Buldan, milletvekilleriyle birlikte partisinin Iğdır il örgütünü ziyaret etti.

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Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Buldan, şunları söyledi: “4 Kasım’da Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın ve onlarla birlikte onlarca milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. 4 Kasım’ın ardından siyasi darbeler devam etti. Hem belediyelere hem vekillere yönelimler oldu. Bugün 7 Haziran’ın yıldönümü. Türkiye halkları çok iyi bilir ki, 7 Haziran Türkiye halklarına umut veren bir tarihtir, bir dönüm noktasıydı.”

Buldan, 31 Mart 2019’daki yerel seçimde ve tekrarlanan İstanbul seçimde demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “31 Mart yerel seçimlerinde her türlü engellemeye rağmen, kayyım gasplarına rağmen, birçok belediyede eşbaşkanlık kazandı. İstanbul seçimleri Türkiye tarihinde bir ilktir. Faşizmin karşısına, saldırının karşısına, şiddetin karşısına, yok saymanın karşısına, inkarın karşısına, demokrasi güçlerinin birlikte karşı çıktığı bir tarih 23 Haziran seçimleridir. İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Mersin’de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bugün de iddia ediyoruz: Bundan sonra Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz.”