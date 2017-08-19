Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bu kez Trabzon: Olay yeri incelemesi yapan polisleri ‘Hero’ tişörtüyle izleyen yurttaş gözaltında

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Trabzon’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki kalabalık içerisinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Trabzon Caddesi’nde akşam saatlerine meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki bir markete girdi. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi.

Reklam

Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giydiğini fark etti.

Bunun üzerine ‘Hero’ tişörtü giyen Ahmet G., gözaltına alındı.

Ahmet G., ifadesinde, tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu, ‘FETÖ’yle bağlantısı olmadığını ve polislik sınavlarına başvurduğunu söyledi.

Ahmet G.’nin sorgusu sürüyor.

‘Hero’ tişörtlü ‘FETÖ’ sanığının avukatı ‘MİT TIR’larından tutuklandı 

Anlamını öğrenince giydiği ‘Hero’ tişörtünü yakmak istedi

Son ‘Hero’ gözaltısı Niğde’den: Ne anlama geldiğini bilmiyordum

‘Hero’ tişörtü nedeniyle açığa alınan beş cezaevi görevlisine dava açıldı

Bu kez Adana: Hero tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azeri sınır dışı edildi

Darbe sanığına ‘Hero’ tişörtünü kardeşi göndermiş

Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı

Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen çift gözaltında: Yasak olduğunu bilmiyorduk

Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı

Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı

‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz

Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı

15 Temmuz anması | Erdoğan: FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Bakanlıktan ‘Hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi

‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...