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Bu kez Kocaeli: Akşener’in ‘Hayır’ etkinliğine saldırı

 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Kocaeli’deki etkinliğine bir grup saldırdı.

Fotoğraf: @meral_aksener

Akşener, Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın Fuar Alanı’nda ‘Milli İradeye Saygı’ adıyla düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı sırada 40-50 kişilik bir grup etkinliği bastı.

Saldırganlarla alandakiler arasında kavga çıktı, polis biber gazıyla müdahale etti.

Akşener’in bu sırada “Türkiye’nin geldiği hale bak! Yaşasın ileri demokrasi, yaşasın demokrasi!” dediği duyuldu.

Olayın yatışmasından sonra alandakiler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ‘Başbakan Meral’ sloganları attı.

MHP’li muhaliflere saldırılar

Akşener’in etkinliğine yapılan bu saldırı, MHP’li muhaliflere yapılan ilk saldırı değil.

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti“Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde referandum için ‘Hayır’ çalışması yürüten MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup basmıştı, sahne işgal edilmişti.

Özdağ, saldırının sorumlusunun Bahçeli olduğunu savunup suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savunarak, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” demişti.

Son olarak da Özdağ ve Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesindeki düğün salonunda düzenledikleri toplantıya 150 kişilik bir grup tekbirler eşliğinde girmeye çalışmıştı.

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