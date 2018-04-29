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Yaramazlara biraz batar!

Bozdağ’dan muhalefete: Çatı, inşaat aşamasında çöktü

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Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefet partilerine ‘çatı aday’ tartışmaları üzerinden yüklendi.

Fotoğraf: DHA

CHP ve bazı partilerin 24 Haziran’da seçimde eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ‘çatı aday’ gösterebilecekleri haberlere yansımıştı. Ancak Gül, ‘geniş mutabakatın sağlanamadığı’ gerekçesiyle aday olmayacağını açıklamıştı.

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Bozdağ, CHP ve diğer partilere şu sözlerle seslendi: “Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar.”

‘Kahramanlık fazla sürmedi’

Hükümet sözcüsü, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekili için de “Demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. O vekillerin siyasi itibarları, ahlakları tartışılır hale gelmiştir. Muhalefetin kurmaya çalıştığı çatı başlarını yıkıldı” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 vekilin CHP listelerinden aday gösterilebileceğini söylemişti. Vekiller, İYİ Parti’ye “Demokrasi kazansın” diyerek geçmişti.

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