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Bosna Hersek medyası ‘şaşkın’: Erdoğan’ın seçim konuşmasından kimse haberdar değil

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki erken seçimler öncesinde Bosna Hersek’te konuşma yapacağını açıklaması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından akıllara ilk olarak Almanya gelmişti. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirmişti. Erdoğan dünkü konuşmasında Avrupa’daki toplantılarını 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’te yapmaya karar verdiklerini belirtmişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Bosna Hersek basınına yansıyan haberlerde ne Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı’nın ne de Cumhurbaşkanlığı’nın Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta Saraybosna’da yapmayı planladığı konuşma hakkında bilgisi olduğu belirtildi.

Haberlerde Erdoğan’ın, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç’in özel davetlisi olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

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‘Her isteyen gelirse egemenliğimizi kaybederiz’

Daha İyi Gelecek için İşbirliği (SBB) partisi Genel Başkan Yardımcısı Adisa Arapoviç, Erdoğan’ın Saraybosna’daki seçim etkinliği planlarını eleştirerek, “Bu kötü bir mesaj. Biz hiç haber vermeden ziyarete gelinecek tebaa değiliz” dedi.

Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç ise “Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse, egemenliğimizi kaybederiz” dedi.

Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Milorad Dodik de Boşnak lider İzzetbegoviç’i Erdoğan’ı tek taraflı olarak desteklemekle suçlayarak, Erdoğan’ın Saraybosna’daki seçim etkinliği planlarını eleştirmişti.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, Erdoğan’ın Saraybosna’da 1984 Kış Olimpiyatları için yapılan spor salonunda konuşma yapması planlanıyor.

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