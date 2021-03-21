Boğaziçililerden direniş festivali: Altı tutuklu için altı gün boykot

Boğaziçi Üniversitesi’ne cumhurbaşkanı kararıyla rektör atanmasından bu yana devam eden eylemlerde bahar döneminin boykotla açılacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

Boğaziçi Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6TutukluArkadaşımızİçin6gGünBoykottayız etiketiyle tutuklu arkadaşlarının yanında olduğu mesajını verdi.

Reklam

Öğrenci inisiyatifleri olarak iki buçuk aydır aralıksız şekilde direniş yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada ‘kayyum rektör‘ Prof. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan süreçte farklı iktidar odaklarının nefret saldırılarına maruz kaldıklarını belirten dayanışma grubu şu ifadeleri kullandı: “Direnişimize yönelik sindirme politikaları gözaltılarla, tutuklamalarla, hukuka aykırı ev hapsi uygulamalarıyla, disiplin soruşturmalarıyla, kulüplerimizin kapatılmasıyla, üniversite kapısına kelepçe vurulmasıyla, medya üzerinden hedef göstermeyle, polis ablukasıyla ve özel güvenlik şiddetiyle devam ediyor; farklı iktidar odaklarının nefret saldırılarına maruz kalıyoruz.”

‘Demokratik değerleri yok sayan, kendisinden olmayana nefes aldırmak istemeyen iktidara‘ karşı özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversite mücadelelerinin büyümeye devam ettiğini belirten grup açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu dayanışmayla, 17 Mart’ta tutuklu iki arkadaşımız yeniden özgürlüklerine kavuştular fakat diğer altı arkadaşımız hâlâ tutsak. Üstüne üstlük 11 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklarını öğrendik. Bu absürt durumun normalleşmesine göz yummayacağız. Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak ‘Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz‘ diyoruz: altı tutuklu arkadaşımız için altı gün boykota gidiyoruz!

Sadece arkadaşlarımızın eğitim haklarını değil kendisine biat etmeyen herkesin yaşam hakkına saldıran iktidarın ve onun kayyumlarının dayatmalarına karşı bahar dönemini boykotla ve ‘Nasıl bir üniversite?’ sorusuna yanıt aradığımız bir festivalle açıyoruz. 22-29 Mart tarihleri arasında Güney Meydan’da ve çevrimiçi olarak yapacağımız etkinliklerle özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversitelere doğru bir yol çiziyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz ve geleceği kuruyoruz! Tüm üniversite bileşenlerini ‘Nasıl bir üniversite?‘ sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz.”