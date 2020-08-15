BM’de İran’a silah ambargosunun uzatılması tasarısına ret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılması yönündeki karar tasarısını reddetti.

Fotoğraf: Reuters

BMGK’nın 13 yıldır İran’a uyguladığı silah ambargosu, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek. ABD, sürenin dolmasına yakın, yeni bir karar tasarısını sunarak sürenin uzatılmasını talep etmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konseyin söz konusu tasarıyı reddettiğini açıklarken, ‘kurumun en temel misyonunu yerine getirmediğini’ dile getirdi.

Yazılı açıklama yayınlan ABD’li bakan, İran’ı ‘terör destekçisi’ olarak tanımladı.

Pompeo, şunları kaydetti: “Konsey, İran’a 10 yıldan uzun süredir ilk kez hiçbir BM kısıtlaması olmadan konvansiyonel silah alma ve satma yolu açmıştır. BMGK’nin uluslararası barış ve güvenliğin savunulmasında kararlı davranamaması, affedilemez.”