BluTV belgesel serisi ‘Parayı Vuranlar’da sıra ‘Titan Saadet Zinciri’nde

BluTV’nin belgesel serisi ‘Parayı Vuranlar’ın üçüncü bölümünde 1990’lu yıllarda binlerce insanın dolandırıldığı ‘Titan Saadet Zinciri’ ele alınıyor.

Alternatif haber platformu 140journos’un imzasını taşıyan belgeselde ‘Titan’ı, Türkiye direktörü Kenan Şeranoğlu anlatıyor.

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‘Saadet zinciri’ kavramını başlatan ‘Titan’ın tam 26 ülkede faaliyeti bulunuyordu.

Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte Almanya’ya giden Şeranoğlu’nun bu ülkede tanıştığı zincir, 1990’lı yıllarda Türkiye’de ‘kısa yoldan mutluluğa ulaşma formülü’ olarak görülüp hızla yayılmıştı.

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O döneme birinci derece tanıkları aracılığıyla ışık tutan ‘Parayı Vuranlar’ın editörleri 140journos’tan Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz. Çekimde ise Kürşat Bayhan ve Ümit Oktay Aymelek’in imzası var.