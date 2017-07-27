Bir ‘muhbir’in hazin öyküsü: İhbar ettiği 62 kişi ihraç edildi, kendisi de ‘iftira’dan atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda görevliyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘FETÖ’yle ilişkili olanları ihbar etme çağrısıyla 139 kişiyi ihbar eden Kenan Ülkü’nün görevine son verildi.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından “Tanıdığınız FETÖ’cüleri ifşa edin. Savcılıklara bildirmeniz lazım. Bu bir vatanseverlik borcudur” diyerek halktan şüphelendikleri isimleri ihbar etmelerini istemişti.

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Yeni Şafak’tan Osman Özgan’ın haberine göre, bu çağrıya uyan Ülkü, FETÖ’cü olduğu iddiasıyla CİMER, BİMER, savcılık ve TCDD Teftiş Kurulu’na tam 139 kişinin ismini verdi. Bu isimler hakkında TCDD Teftiş Kurulu ve savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Ülkü’nün ismini verdiği kişilerden 62’si de kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Üç kişi de son yayınlanan 692 sayılı kararnameyle ihraç edildi, bunlardan TCDD Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan Canöz’ün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Belge sunmadı, ihraç edildi

Ancak TCDD Teftiş Kurulu, Ülkü’nün ismini verdiği 139 kişiden 126’sı hakkında hiçbir belge sunmadığına dikkat ederek, Ülkü hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Teftiş kurulu, soruşturmanın ardından Ülkü’nün 18 Mayıs 2017’de memuriyetine son verilmesine karar verdi. Kararda, Ülkü’nün ‘hakikate aykırı suçlamalarda bulunduğu’ gerekçe gösterildi.

Ülkü, Ankara İdare Mahkemesi’ne söz konusu kararın iptali için dava açtı.

Erdoğan’a bildirdi

Ülkü henüz ihraç edilmeden önce muhtar babasıyla Erdoğan’a bir mektup da gönderip sözünü dinleyerek kurumundaki 139 kişiyi ifşa ettiğini belirtti.

Mektupta şunlar yazılı: “E- Devlet üzerinden zat-ı alinize muhatap 22.12.2016 tarihli Devlet Demiryolları’ndaki FETÖ yapılanması hakkında dilekçe yazdım. Bu dilekçe üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanı Nuğman Yavuz beni odasına çağırdı. 167 FETÖ’cünün ihraç edildiğini ve ayrıca 260 FETÖ’cünün daha ihraç edileceğini ve listenin yayınlanmak üzere Ulaştırma Bakanlığına iletildiğini belirtmiştir. Fakat listeye baktığımda demir yollarındaki üst düzey yönetim kademesindeki FETÖ’cülerin korunarak sizlere bilgi verilmediğini zat-ı alinizin başlattığı milli seferberlik emrine uymadıklarını gördüm. Bunun üzerine bu mektubu yazmak zorunda kaldım ve muhtar olan babam İsmet Ülkü vasıtasıyla iletiyorum. Sizin FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı başlattığınız milli seferberliğe hayatım pahasına inandığımdan dolayı her zaman sizin yanınızdayım.”