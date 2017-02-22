Bir devrin sonu: TSK personeli ve askeri öğrencilere başörtüsü serbestisi getirildi

TSK’nın kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle isteyen kadın subay ve astsubaylara başörtüsü serbestisi getirildi. Yeni düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hazırladı.

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nin ‘Genel Hükümleri’ne şu madde eklendi: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler.”

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenlemeyle TSK’nın ilk başörtülü pilot adayı Merve Gürbüz’ün başörtülü okumasının önündeki engel de kaldırılmış oldu.