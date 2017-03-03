Bir Ağaoğlu projesi: Bodrum’da otel yapacağı ‘özel mülk’ünü halka kapattı

‘Rant’ projeleriyle adı anılan işadamı Ali Ağaoğlu, Bodrum Geren Guyu sahilinin otel yapacağı bölümünü ‘özel mülk’ diyerek çitlerle kapattı.

Bodrum Gündem’in haberine göre Ağaoğlu’nun sahildeki otel arazisi çitle çevrilerek yurttaşlara kapatıldı.

Bir şirket yetkilisi, halkın sahile girmesini engellemediklerini, sadece kendi özel arazilerini çevirdiklerini savundu.

Belediyeyle görüştüklerini, yurttaşların sahile ‘kolay inebilmeleri’ için merdiven yapacaklarını iddia eden yetkili “Buraya çok insan geliyor. Herkes iyi niyetli değil. Doğayı kirletiyorlar, kontrolsüz ateş yakıyorlar, bunun önüne geçemiyoruz. Bu sebeple böyle bir önlem alıyoruz. Burayı kapatmamızın sebebi istenmeyen bir olay yaşanmasını istemediğimizden kaynaklıdır” diye konuştu.

Ancak bu, yöre halkını ikna etmekten uzak. Yurttaşlar yapılanlara karşı geniş çaplı eylem yapmaya hazırlanıyor.

Gazete, bölgede geçen yıl da araçların giriş-çıkışını engellemek için kazılan hendeğin, tepkiler nedeniyle aynı gün kapatıldığını bildirdi.