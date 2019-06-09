Binali Yıldırım’dan ‘Kürdistan’ yorumu: Bu sözü Atatürk kullanmıştı

‘Cumhur ittifakı‘nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır’da kullandığı “Kürdistan mebusu vardı” ifadesiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi: “Kürdistan Atatürk’ün kullandığı sözdür.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Kürdistan‘ kelimesini kullanmasının eleştirilmesi sorulan Yıldırım şunları söyledi: “Ne olmuş? PKK’ye itirazı olan mı var? Bir terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Ben ifade ettiğim bundan ibaret.

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Hiç kimsenin Kürtler’i ‘ötekileştirmeye çalışmaması gerektiğini’ ifade eden Yıldırım, “Biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız, binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık” diye konuştu.

‘İmamoğlu özür dilesin’

İstanbul seçiminde CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun havaalanında yaşadığı VIP polemiğine de değinen AKP’li aday, İmamoğlu’nun özür dilemesi gerektiğini savundu.

Yıldırım, “Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit” diye konuştu.