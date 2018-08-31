BİM’den ‘Ürünler sahte’ diye ihtarname çeken Apple’a: Bilirkişi ‘Orijinal’ dedi

Market zinciri BİM, teknoloji devi Apple tarafından ‘sahte ürün’ gerekçesiyle ihtarname gönderilmesi üzerine, “Savcılık tarafından atanan bilirkişi ürünleri incelemiş ve söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında birebir aynı ve orijinal oldukları sonucuna varılmıştır” diye açıklama yaptı.

Apple, kendi markasını kullanarak sahte ürün sattıkları gerekçesiyle market zinciri BİM’e ihtarname göndermişti.

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İhtarnamede, inceleme sonucunda ürünlerin Apple tarafından üretilmediği, taklit olduklarının tespit ediliği dile getirilerek ürünlerin satışına derhal son verilmesi, nereden temin edildiklerinin de bildirilmesi istenmişti.

Apple, taklit ürünlerin imha edilerek kendilerine teslim edilmesini isterken, ‘BİM’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağı’nın yazılı olarak bildirilmesi talep edilmişti.

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BİM’in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu bildirilmişti.

‘Orijinal olduğu savcılık kararı ile sabit’

BİM’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mağazalarda satışa sunulan Apple ürünleriyle ilgili “Tamamen iyi niyetli bir yaklaşım çerçevesinde satıştan kaldırılan ürünlerin orijinal olduğu savcılık kararı ile sabittir” dendi.

Apple’dan gelen ihtarnameye dayanarak ‘ürünlerin taklit olduğu konusunda kesin hüküm varmış gibi gerçeğe aykırı’ haberler yapıldığını dile getiren BİM’in açıklaması şu şekilde: “Bazı yayın kuruluşlarında BİM’de satılan Apple aksesuarlarının sahte olduğuna ilişkin yer alan haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Habere konu ürünler, ithalatçı firma tarafından verilen, ürünlerin orijinal olduğu bilgisi ve güvencesi ile satışa sunulmuştur. Fikri ve sınaî hakların korunması bilincine sahip olan BİM faaliyetlerini her zaman yasalar, ticari etik kurallar ve dürüstlük çerçevesi içinde yürütmektedir. Nitekim Apple şirketi tarafından gönderilen ihtarname ardından, ileri sürülen iddialar için şirketimiz tarafından araştırma başlatılmış ve iyi niyetli bir yaklaşımla bu ürünler satıştan çekilmiştir.

Daha sonra Apple tarafından ithalatçı firma aleyhine suç duyurusunda bulunulması üzerine, Savcılık tarafından atanan bilirkişi ürünleri incelemiş ve 10.05.2018 tarihli rapor ile söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında birebir aynı ve orijinal oldukları sonucuna varılmıştır. 29.05.2018 tarihinde ithalatçı firma yetkilisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, Apple tarafından savcılık kararına yapılan itiraz işleminin de reddi üzerine, söz konusu takipsizlik kararı kesinleşmiştir.

Yukarıda aktardığımız süreçten de görüldüğü gibi BİM Mağazaları’nda satışa sunulan ve tamamen iyi niyetli bir yaklaşım çerçevesinde satıştan kaldırılan ürünlerin orijinal olduğu savcılık kararı ile sabittir. Bu hukuksal ve etik duruma rağmen basına servis edilen ihtarname ile tek taraflı bir iddiaya dayanarak, ürünlerin taklit olduğu konusunda kesin hüküm varmış gibi gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Bu yaklaşım hukuk ve etik ilkeler ile bağdaşmamaktadır.”