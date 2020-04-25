Bilim kurulu üyesi: Açıklanan vaka kadar testi negatif çıkıp bulguları olan vardır

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ‘corona‘ testi negatif çıkıp klinik bulguları olanların da kaydının tutulduğunu ve bu tür vakaların sayılarının da en fazla açıklanan pozitif vaka sayısı kadar olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Medyascope’a açıklama yapan Azap bu tür vakalara da Covid-19 hastası gibi yaklaşıp gerekli tedaviyi uyguladıklarını belirtti.

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Bilim kurulu üyesi, kaydı tutulan bu hastaların daha sonra toplam sayıya eklenebileceğini, dünyada bu tür örneklerinin olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu hastalığın tanısında kullandığımız PCR testi çok duyarlı değil, vakaların tümünü yakalayamıyor. Bunun birçok teknik nedeni var. Hastalığın kendi özellikleri nedeniyle virüsü saçmayabiliyor, o yüzden test yaptığınızda virüsle karşılaşamayabilirsiniz. Biz, olası klinik bulgularla corona virüsü olarak düşündüğümüz her hastayı corona virüsüymüş gibi ele alıyoruz. Tedavisine, karantinasına başlıyoruz. Halk sağlığı yönetim sistemi dediğimiz bir elektronik ortam var, orada bu sayılar var. Ama kamuoyunda paylaşılan rakamlar, sadece testi pozitif çıkan kişilerden oluşuyor. Ama bunun 10 kat, 20 kat olmasını beklemiyoruz. En fazla bir bu kadar daha var. Bunlar da bakanın kararıyla açıklanabilir“.