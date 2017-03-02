‘Bilal Erdoğan referanslı’ tutuklu kaymakamın ifadesini alan savcıya sürgün

‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve kaymakamlık sınavında mülakatı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı referans göstererek geçtiğini söyleyen eski Darende kaymakamı Ali Türk’ün ifadesini tutanağa geçiren Başsavcı Vekili Bayram Kuş, Çorum’a düz savcı olarak gönderildi.

Gaziantep başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan Türk, 20 Şubat’ta verdiği ifadesinde kaymakamlıktan önce defalarca devlet kademesinde farklı mevkiler için sınava girdiğini anlatmıştı.

İfadesinde Bilal Erdoğan’a ulaştığını aktaran Türk, şunları söylemişti: “Daha önce iki kez BDDK yeminli murakıplık sınavına girmiştim, mülakatta elendim. Bir kez Başbakanlık uzmanlık sınavına girdim, mülakatta elendim. Kaymakamlığın ilk sınavında yine mülakatta elendim. En son 2008 yılında girmiş olduğum kaymakamlık sınavında sınavı geçtim. Referans olarak emniyette belirtmiş olduğum önemli kişi sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan’a ulaştım. Mülakatı bu şekilde geçtim ve kaymakam oldum. Kendisine benim Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden arkadaşım olan ve Bilal beyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde arkadaş olan Selim Başdemir vasıtasıyla ulaştım.”

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Türk’ün ifadesini alan Başsavcı Vekili Bayram Kuş, bir hafta sonra Çorum’a düz savcı olarak gönderildi.

Darende kaymakamlığına Ağustos 2015’te yayınlanan kararnameyle atanan Türk, 16 Şubat’ta eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Türk’ün ByLock kullandığı tespit edilmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi kaymakam Türk’le ilgili yaptığı haberde, Türk’ün memuriyet hayatında hızla yükseldiğini hatırlatmıştı.