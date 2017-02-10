Beyoğlu’nda yaklaşık 100, İstiklal Caddesi’nde üç cami var

Beyoğlu’nda bulunan yaklaşık 100 caminin üçü İstiklal Caddesi üzerinde, diğerleri ise merkeze uzak.

Taksim’e cami projesine İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay çıkmasının ardından, dün şantiyenin kurulması için çalışmalara başlanmıştı.

Cami projesinin referandum öncesi yeniden gündeme getirilmesinin ardından gözler bölgedeki ibadet mekanlarına çevrildi.

Beyoğlu belediyesinin verilerine göre ilçede 96 cami var. İstanbul müftülüğü ise bu sayıyı 99 olarak veriyor.

Camilerin ezici çoğunluğu, ilçenin merkezi kabul edilen Taksim’den uzak. Beyoğlu’ndaki camiler, Kasımpaşa, Tophane, Firuzağa, Hasköy ve Kabataş semtlerinde yoğunlaşıyor.

İstiklal Caddesi’ne çok uzak olmayan mesafede 10 cami var. Camilerin çoğu, Osmanlı döneminden kalma ve tarihi eser niteliğinde. Camiler ibadete açık ancak talebi karşılayıp karşılayamadıkları konusunda rivayet muhtelif.

Camilerin isimleri ve bulundukları noktalar şöyle: Ali Bey Mescid Camii (Sahne Sokak), Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii (Firuzağa mahallesi Ekmekçibaşı sokak), Emin Camii (Sururi mahallesi, Ağahamam caddesi), Hüseyinağa Camii (İstiklal Caddesi), Kamerhatun Camii (Tarlabaşı Bulvarı), Kazancı Ali Ağa Camii (Kazancı yokuşu), Muradiye Camii (Aşıklar sokak), Sirkeci Mustafa Ağa Camii (Sıraselviler Caddesi), Taksim Mescid Camii (İstiklal Caddesi).

Yapımı planlanan caminin bulunduğu İstiklal Caddesi’nde üç cami var. Demirören AVM’nin yanındaki 500 yıllık Hüseyinağa, meydana yakın Taksim Mescid ve Galatasaray’daki Ali Bey Mescid camileri.

İstiklal Caddesi’nden günde 400 binden fazla kişi geçiyor. Beyoğlu’nun nüfusu yaklaşık 250 bin. Hesaba göre ilçede 2 bin 500 kişiye bir cami düşüyor.