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Yaramazlara biraz batar!

Beş yaşındaki çocuk ağaçların arasında bulduğu silahı oyuncak sandı; ağabeyini vurdu

ABD’nin Griffin kentinde yaşayan beş yaşındaki bir çocuk, evlerinin arkasındaki ağaçların arasında bulduğu bir silahla oynarken 12 yaşındaki ağabeyini vurdu ve ölümüne neden oldu.

Fotoğraf: ABC (temsili)

Polis cumaratesi günü, çocuğun kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ağaçların arasına atılan silahı görünce oyuncak sandığını açıkladı. Açıklamaya göre göğsünden vurulan ağabeyi hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Ailenin komşusu Tom Whitehead şunları söyledi: “Çocuklar neşeli bir şekilde oynuyorlardı. Birden bir silah sesi duydum ve hemen koştum. Annelerinin halini düşünün. Ertesi gün Anneler Günü ve bir oğlu diğerini vurdu.

Griffin Polisi, silahı bırakan kişilerin bulunması için harekete geçerken hayatını kaybeden çocuğun giysilerinin inceleneceğini duyurdu.

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