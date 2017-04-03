‘Belki yeri değil ama’: Gaziantepsporlu futbolcudan maç sonunda ‘Evet’ propagandası 

Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıkladı.

‘Belki yeri değil ama’

Bein Sports muhabirinin, Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirmesi için mikrofon uzattığı 33 yaşındaki oyuncu, “Her hafta aynı şekilde galibiyet için sahaya çıkmamız, savaşmamız gerekiyor” diyerek başladığı konuşmasını, “Onun dışında, belki yeri değildir ama büyük ve güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

AKP’li Şahin ve Kalyoncu ailesine teşekkür

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun da, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li başkanı Fatma Şahin ve Gaziantepspor’un yeni stadına isim sponsoru olan Kalyoncu ailesine teşekkür etti.

Uygun, şunları söyledi: “Gaziantepspor camiası olarak belki çok problemler yaşıyoruz. Ama şunu içtenlikle söylemek isterim; başta sayın Fatma Şahin hanımefendi olmak üzere şehrimizin önde gelenleri ve milletvekilleriyle, telkinler sonucunda her türlü fedakarlığı yapan Kalyoncu ailesine çok teşekkür ediyorum. Belki Gaziantepli değiller ama Gaziantep’te yaptıkları yatırım sonucunda bugün itibariyle stadyumun isminin Kalyon Arena olarak hayata geçmesini inşallah sağlayacağız. Bu da bize ekonomik olarak katkı sağlayacak.”