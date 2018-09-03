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Yaramazlara biraz batar!

BDDK kurucusundan Halkbank müdürüne: Hatalı kurdan döviz işlemi iptal edilemez

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurucu üyesi Prof. Kemal Çevik, Halk Bank’ın sitesinden gerçekleştirilen hatalı kur işlemlerinin iptal edilemeyeceğini savundu. Çevik, yetkilileri istifaya davet etti.

Fotoğraf: Twitter

31 Ağustos gecesi, Halkbank’ın internet sitesinde 6.55’lik dolar kuru 3.72’den, 7.62’lik dolar kuru 4.32’den işlem görmüştü. 4,6 milyon dolarlık döviz alım-satım işlemi gerçekleştirilmişti.

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ‘ucuz dolar satışı‘nın geçersiz olduğunu açıklamıştı.

Çevik, Arslan’ın ‘hatalı kurlardan yapılan işlemlerin iptal edildiğine’ dair beyanının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan Çevik, “Bankanın alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği olmadığı yönündeki sözleri, ekonomi hukuku açısından geçersizdir” dedi.

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BDDK kurucu üyesi şöyle devam etti: “Sözleşme serbestisini anayasal ilke olarak benimsemiş hukuk devleti olma yolunda mesafe alma çabasında olan ülkemiz, pozitif hukuku alım-satım sözleşmelerinin tarafı olan döviz alıcılarının hakkını gasp edemez. Konuya acilen müdahale edilmelidir.”

Çevik ayrıca, söz konusu hataya sebebiyet veren yöneticelerin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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