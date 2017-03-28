BBC son yıllarda palazlanan kesimi Ağaoğlu’yla anlattı: Çantalar değil onu kullanan kadınlar benim malım

İktidarın gözde müteahhiti Ali Ağaoğlu BBC’nin Türkiye serisinde verdiği söyleşide zenginliğini överken tuhaf ifadeler de kullandı.

BBC programcısı Simon Reeve’in iki bölümlük Türkiye dizisinde, Suriyeli mültecilerden güneydoğuda süren çatışmalara, gelir dağılımındaki eşitsizlikten gitgide artan otoriterleşmeye çok sayıda konu masaya yatırılıyor.

Ağaoğlu ‘kendini gerçekleştirdi’

İstanbul’daki emlak balonuyla AKP iktidarında palazlanan bir kesimin anlatıldığı bölümde ise örnek olarak müteahhit Ali Ağaoğlu gösteriliyor. Ağaoğlu, BBC’nin izleyenlere vermek istediği mesaj için misyonunu gerçekleştirip mal varlığından yer yer küfürlü, yer yer cinsiyetçi ifadelerle dolu bir üslupla övünürken görülüyor.

İstanbul Boğazı’nda kaç yalısı olduğundan, evine talip olan Kuveyt prensesine “S.. git” dediğine, 12 adet Rolls Royce’u olduğundan yatak odasını gezdirmeye kadar zenginliğini her türlü anlatma gayretine düşen Ağaoğlu BBC programcısı Reeve’i de şaşkınlığa uğratıyor.

Yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek özenle gösteren Ağaoğlu, Reeve’in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” yanıtını veriyor.

BBC’deki programın Ağaoğlu bölümü şöyle:



Ali Ağaoğlu, son olarak İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için sarf ettiği “Millet fakir, karanfil bırakıyor, ben gül bıraktım” sözleriyle tepki çekmişti.