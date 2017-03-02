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Başbakan ‘iç rahatlattı’: Türkiye orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri

 

Başbakan Binali Yıldırım, inşaatlar uğruna doğa katliamlarının ve nedeni bilinmeyen orman yangınlarının sıklıkla görüldüğü Türkiye’nin ağaç servetini son 15 yılda yüzde 30 artırdığını savunarak “Türkiye halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri” dedi.

3’ncü köprü inşaatı (Fotoğraf: DHA)

Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuşan Yıldırım, Türkiye’nin orman varlığını son 15 yıl içerisinde bir buçuk milyon hektar arttığını söyledi.

Yangınla mücadele çalışmalarında 113 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren başbakan, AKP iktidarının göreve geldiği günden bu yana Türkiye’yi ormancılık alanında yapılan çalışmalarla önemli bir yere getirdiğini savundu.

‘Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi’

Yıldırım şöyle devam etti: “Yaklaşık dört milyar fidan diktik. Türkiye, halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri. Ormanlık alanlarımız iktidarımız döneminde yüzde 6’dan fazla artarak toplamda 22 buçuk milyon hektara ulaşmıştır. Her ilde bir orman projesi başlattık. 2003’ten bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu.

Kaz Dağları’nda geçen yaz çıkan yangın (Fotoğraf: DHA)

Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken Akdeniz kuşağı gibi yangına son derece hassas bir coğrafya da orman varlığını artırabilmeyi başardık. Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi haline getirdik. Erozyonla mücadelede ülkemiz dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır.”

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