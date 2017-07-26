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Barolar Birliği ‘kaygılı’: ‘Müftülük nikahı’ laik düzene doğrudan tehdit 

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, müftülerin de nikah kıyabilmesini öngören düzenlemenin laik düzeni tehdit ettiğini savundu.


Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

‘Toplum bir kez daha bölünecek’

Yazılı bir açıklamayla tasarıyı ‘kaygıyla karşıladıklarını’ belirten Feyzioğlu, bu düzenlemeye dair itirazlarını şöyle sıraladı: “Toplum, ‘müftüye nikah kıydıranlar’ ve ‘belediyeye nikah kıydıranlar’ diye bir kez daha bölünecektir. Müftülere nikah kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecektir. Toplumumuzun karşı karşıya olduğu farklı kırılma hatları, bu defa doğrudan doğruya toplumun bel kemiği olan aile kurumunun içine girecektir.”

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‘Laik düzeni doğrudan tehdit ediyor’

Ortadoğu’nun iç savaşların pençesinde yakılıp yıkılmasının arkasında laik toplum ve devlet düzenlerinin yerleştirilememiş olmasının yattığını ifade eden TBB başkanı, “Masumane gibi görünen gerekçelerle takdim edilen müftülük nikahının resmileşmesi laik düzeni doğrudan tehdit etmektedir” dedi.

Tasarı Meclis’te: Müftülere nikah yetkisi verilecek

 

 

 

 


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