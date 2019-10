Banksy’nin vekilleri şempanze olarak resmettiği tablosu rekor fiyata satıldı: 9.9 milyon sterlin

‘Banksy’ adıyla tanıtan Britanyalı sanatçının, ‘Avam Kamarası’nı şempanzelerin istila ettiğini hayal ederek’ yaptığı tablo açık artırmada rekor fiyata, 9.9 milyon sterline (63.3 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: BBC

Sothehby’s Müzayede Evi, Sanatçının 10 yıl önce yaptığı ‘Devolved Parliament’ adlı, 4 metre genişliğindeki tablonun tahmin edilen 1.5-2 milyon sterlinden çok yüksek fiyata satıldığını açıkladı. Britanya’nın başkenti Londra’daki açık artırmanın 13 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, “Daha önce açık artırmada en yüksek fiyata satılan eseri 2008’de New York’ta, 1.8 milyon dolara satılan Keep it Spotless idi” dendi.

Banksy ise Instagram hesabından, “Bir Banksy tablosuna rekor fiyat ve ne utanç verici ki hala bana ait değil” mesajını paylaştı.

Eser, 2009’da, Banksy’nin doğup büyüdüğü kent Bristol’la aynı adı taşıyan müzede sergilendi. Eser, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine dair tartışmaların kızıştığı bu yıl adı açıklanmayan sahibi tarafından yeniden sergilenmesi için Bristol Müzesi’ne ödünç verildi.

Müzayede evinin açıklamasında, “Brexit tartışmasında nerede duruyorsanız durun bu tablo her zaman olduğundan daha fazla gündeme uygun” dendi.