Bahçeli AKP’ye desteğini 2024’e uzattı: Seçim sonrası beş yıl sürecek

2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Devlet Bahçeli, AKP ile işbirliğinin 2019 sonrasında da süreceğini söyledi.

Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Türkiye’nin mutabakata, milli beka ve hassasiyetlere dayanan bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar ummaksın ifade ve itiraf etmiştik. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019’dan sonraki beş yıl boyunca da, yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız.”

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Bahçeli dün de cumhurbaşkanlığında Erdoğan’ı destekleyeceklerini söylemiş, Erdoğan da bugünkü grup toplantısında MHP lideri teşekkür edip görüşmeye çağırmıştı.