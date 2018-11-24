Bahçeli açıkladı: İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerinde de aday yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019’daki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İzmir ve Ankara büyükşehir belediyeleri için de aday göstermeyeceklerini ve AKP’nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

MHP ile AKP arasındaki ‘cumhur ittifakı’nın 31 Mart 2019’daki yerel seçimde sürdürülmesi yönündeki çalışmalara, Bahçeli’nin AKP’ye yönelik ağır eleştirilerinin ardından son verilmişti. Bahçeli ve Erdoğan ittifakın sadece Meclis’te geçerli olacağı, partilerin yerel seçimlere tek başlarına gireceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Ancak daha sonra iki partide liderlerin olası ittifak çalışmasına yönelik tekrar bir araya geleceği bildirilmişti.

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Partisinin Antalya kampında konuşan Bahçeli, “Elimizi taşın altına koyacağız. Fedakarlıksa gene yapacağız. Daha önce büyükşehir ölçeğinde İstanbul’da aday çıkarmayacağımı söylemiştim. MHP, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını da göstermeyecek” dedi.

Konuşmasında ‘cumhur ittifakı’nın devamının ‘milli beka’ için mecburi olduğunu savunan MHP lideri şöyle devam etti: “Eğer 31 Mart’ta rövanşı almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Bunun emareleri şimdiden görülmektedir. Şayet önlem alınmazsa yeni sistem öldürücü bir darbe yiyecektir. Kaotik tartışmalar tırmanacaktır.”

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‘CHP İP görüşmeleri seriye bağlanmış, HDP de arkaya alınmıştır’

Bahçeli şöyle konuştu: “CHP İP arasındaki görüşmeler seriye bağlanmış, HDP de arkaya alınmıştır. Terörle mücadelenin bu kadar yüksek bir moralle yapıldığı bir dönemde, PKK’nın il ve ilçe belediyelerine zillet ittifakı kulvarında yerleşme kepazeliğine nasıl olur da seyirci kalacaktık?

Beka diyen cumhur ittifakına bağlılığını haykıran MHP bunu nasıl görmezden gelecekti? Önce ülkem ve milletim, sonra partim demiyor muyuz? Bunu yıllardır söylemiyor muyuz?

Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, ekonomik saldırılar, demokrasi dışı eğilim ve özlemler tehlike sinyallerini yoğunlaştırmıştır. Biz dağdaki teröristlerin büyükşehirlere konuşlanmasına rahatsız olamazdık. Biz HDP’nin, İstanbul’dan İzmir’e kadar yönetimlerde mevzi elde etmesine tahammül gösteremezdik. Türkiye’nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız. Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız.”