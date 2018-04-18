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Yaramazlara biraz batar!

AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik’in başvurusunu hapse girmesine iki gün kala gündemine aldı.

Çelik ve kızı Deran

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, AYM’ye hak ihlali ve infaz durdurma talebiyle iki başvuru yaptıklarını ancak bunun gündeme alınmadığını söylemişti. Çelik hakkında AYM eğer bir karar vermezse, öğretmen altı aylık kızı Deran’la hapse girecek.

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Karaman, Twitter hesabından, AYM’nin başvuruyu bugün gündemine aldığını duyurdu.

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