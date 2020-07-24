Ayasofya’daki yoğunluğa karşı valilik tedbirini uygulayan kadın makinist saldırıya uğradı; İmamoğlu ‘takipteyiz’ dedi

İstanbul Valiliği’nin Ayasofya’da kılınan cuma namazındaki izdihamı önlemek amacıyla metro seferlerini durdurma talimatını uygulayan kadın makinist, yolcuların saldırısına uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırının görüntülerini paylaşarak, “Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’daki cuma namazına yurdun dört bir yanından insan katıldı. Camiye giden 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluştu, İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık ise koşarak Ayasofya’ya ilerledi.

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Yaşanan kalabalığa ilişkin valilik ek tedbir alarak şu açıklamayı yaptı: “Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.”

Bu açıklamanın ardından valilik kararıyla metro seferleri durduruldu. Tedbirleri uygulayan bir kadın makinistin metro yolcularının saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız. pic.twitter.com/wIwuZKJY7i — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 24, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüntüleri Twitter hesabından şu mesajla paylaştı: “Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız.”