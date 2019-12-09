Avrupa, yeşil ve gri pasaportlara kısıtlama getirdi

Bugüne kadar Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilen yeşil ve gri pasaport sahipleri, 2020 yılından itibaren Avrupa ülkelerine gidebilmek için önceden izin almak zorunda kalacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

EuroEsia Global Visa Services’in yaptığı bildirime göre, bugün itibari ile alınan karar gereğince vizesiz seyahat etme kısıtlaması getirilmiş getirildi.

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Vizesiz seyahat hakları, alınan karar gereğince kısıtlanırken, Avrupa Parlemento’sunun duyurusuna göre; 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Yapılan kayıt işlemi sırasında yolcuların, giriş izni alabilmek için belirli bir miktar harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.

18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular, ilgili harç bedelinden muaf tutulacak. Uygulama ile yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize muafiyet hakları saklı tutulurken, Avrupa’ya girişlerde seyahat izni almaları zorunlu koşuluyor.