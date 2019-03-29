Avrasya Araştırma: İstanbul, Ankara ve İzmir’de ‘millet ittifakı’ önde

Avrasya Araştırma (AKAM), İstanbul, Ankara ve İzmir’i ‘millet ittifakı’nın kazanacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

AKAM’ın son araştırması, şirketin sahibi Kemal Özkiraz tarafından Twitter’da yayınlandı.

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Buna göre İstanbul’da ‘millet ittifakı’ üyesi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52.2 oyu var. AKP’nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 46.1 olarak kayda geçti.

Ankara’da yine CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 54.8’le ilk sırada gösterilirken, AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin oyu yüzde 44.1 olarak kayda geçti.

İzmir’de de CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 66.4’le ilk sıraya yerleşirken, onu AKP’nin adayı Nihat Zeybekci yüzde 32.2’yle takip ediyor.

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Ankete göre AKP ile CHP 12, HDP üç, İYİ Parti iki, MHP de bir büyükşehir kazanıyor.

Grafik: Twitter/@avrasyaanket

Öte yandan ankete göre İstanbul’da Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler’in CHP’ye geçeceği öngörüldü. Başakşehir için de ‘düşük ihtimal’ yorumu yapıldı.