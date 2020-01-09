Atlasglobal Avrupa uçuşlarına ara verdi, yurt içi tarife sayısını düşürdü

Havayolu şirketi Atlasglobal’in Avrupa uçuşlarına mart ayı başına kadar ara verdiği, yurt içi uçuşlardaki tarife sayısını ise düşürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Atlasglobal

Atlasglobal kasım sonunda, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş, 21 Aralık’ta tekrar uçuşlara başlamıştı.

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Şirketten Reuters’a yapılan açıklamada, “Salı günü itibarıyla alınan karar kapsamında Avrupa uçuşlarımıza mart ayına kadar ara verdik” denildi.

‘Doluluk oranları çok düşük’

Şirket yetkilisi yaptığı açıklamada, “Uçuşlarımıza 21 Aralık’ta yeniden başlama nedemiz Noel ve yeni yıl sebebiyle uçak doluluklarının çok yüksek olduğu bir dönem olmasıydı. Maliyet fiyatlaması adına, doluluk oranlarının yüksek olduğu bu dönemde uçuşlarımızı her zamanki gibi gerçekleştirdik” dedi ve ekledi:

“Ancak şu anda kış sezonu olmasından kaynaklı olarak doluluk oranları çok düşük. Yaz tarifesi açılana kadar Avrupa uçuşlarına ara verme kararı aldık. Yaz tarifesi ile birlikte uçuşlara kademeli olarak tekrar başlayacağız.”

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Yaz tarifesine mart ayında geçecek olan Atlasglobal, Avrupa’da Londra, Amsterdam ve Paris olmak üzere üç noktaya uçuyordu.

Yetkili, diğer uçuşların ise devam ettiğini, ancak yine sezonsal etkiye bağlı olarak bazı frekanslarda azalmalar olduğunu söyledi.