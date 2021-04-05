Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Bildiri yayınlayan 104 amirale ağır bir dille yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 2004’te dönemin genelkurmay başkanı ve 313 komutana siyasi iktidarı uyarması için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Fotoğraf: AA

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral bugün gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.

Ankara ‘bildiri’yi odaklanmışken akıllara Bahçeli’nin 2004 yılında genelkurmay başkanı ve 313 general ve amirale ‘siyasi iktidarın uyarılması’ için yaptığı çağrı geldi.

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Hürriyet gazetesinin 2 Ağustos 2004 tarihli haberine göre bu bir ilkti.

Eski Demokrasi Parti (DEP) milletvekillerinin cezaevinden tahliye edilmesinden dört gün sonra, 13 Haziran 2004’te, MHP, generallere, ‘Gelişmeler endişe verici. İktidarı uyarın’ mektubu göndermişti. Mektupta, Bahçeli’nin 17 sayfalık ‘Tarihi Görev Çağrısı’ da yer alıyordu.

Dönemin MHP genel başkan yardımcısı Mehmet Şandır imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer veriliyordu: “Sayın Generalim, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli, ‘endişe verici son gelişmeler’ üzerine bir değerlendirme yapmıştır. Bir tarihi görev olarak, toplumun tüm kurum ve kesimlerinin, ‘azami sorumluluk anlayışı ve sağduyu ile hareket etmeleri gerektiğini’ bu yönde siyasi iktidarın uyarılmasını ifade eden açıklama metnini bilgilerinize saygılarımla sunuyorum.”

Habere göre Bahçeli imzalı 17 sayfalık yazıda ise özetle şöyle şu ifadelere yer veriliyordu:

“Son günlerde yaşanan gelişmeler Türkiye’nin milli birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bazı çevrelerin ülkeyi tehlikeli bir gerginlik ortamına sürüklemek istediklerini göstermektedir. İhanet provaları ve nümayişlerle yeni tahrikler için zemin arayışına girilmiştir…

AKP Hükümetinin içine düştüğü teslimiyet ve aczden güç ve cesaret alan bu iç ve dış tahriklerin iç bünyemizi kemirmesine ve Türkiye’nin ufkunun karartılmasına asla izin verilmemelidir…

AKP iktidarı kendisiyle birlikte Türkiye’yi de bir felakete sürükleyecek bu tehlikeli yolda ısrar ederse bu durumun çok ağır olacak vebalini tarih önünde taşımak durumunda kalacak ve mahşeri vicdanına mahkum olacaktır. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklıktan mahkum olan ve PKK bağlantılı faaliyetleri nedeniyle kapatılan bir siyasi partiye mensup eski milletvekillerinin tahliyesi, yeni tahriklerin sahneye konulması için siyasi bir gövde gösterisine dönüştürülmüştür.

(…)AKP iktidarına bu konuda hakim olan anlayış, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi çok zor günlerin beklediğinin habercisidir. Bölücü terörün, Türkiye’nin AB üyelik sürecini kendi siyasi hedeflerine hizmet edecek bir araç olarak gördüğü, ve siyasi stratejisinin AB’nin Türkiye’den talepleriyle örtüştüğü, kimsenin inkar edemeyeceği gerçeklerdir… Herkes haddini bilmeli, rüzgar ekenin fırtına biçeceğini aklından hiç çıkarmamalıdır. Bu vatan sahipsiz değildir…”

Yine Hürriyet’te çıkan 5 Ağustos tarihli habere göre 313 general ve amiral MHP’nin AKP hükümetinin uyarılması için kendilerine yolladığı mektubu iade etmişti.