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Yaramazlara biraz batar!

Anlaşma imzalandı: Google Sunucuları 2020’de Türkiye’ye geliyor

Google, sunucularını Türkiye’ye getirmek için Türk Telekom ile anlaşma imzaladı. Buna göre 2020’de Türkiye’deki Google internet trafiğinin yüzde 50’si Türkiye’deki sunuculardan yönetilecek.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Rekabet Kurumu ile yaşadığı sorun nedeniyle Türkiye’deki Android telefonlara Google servisleri lisansı vermeyeceğini açıklamıştı.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre daha önce Facebook ile anlaşarak sunucuları Türkiye’ye taşıyan Türk Telekom Google ile de anlaştı. Buna göre ilk etapta sekiz ayrı merkezde Google sunucuları kurulacak.

Trafik yönetiminin Türk Telekom tarafından yürütüleceği bu sekiz ayrı merkezdeki sunucuların kurulum çalışmaları, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Anlaşmaya göre bu sunucularda 2020’den itibaren Türkiye’deki internet trafiğinin yüzde 50’si, 2020 sonrasında ise yüzde 80’ini yönetilecek.

Google ve Facebook Türkiye’deki internet trafiğinin yüzde 75’ini kapsıyor

Google sunucuları, Facebook sunucuları ile birlikte Türkiye’deki toplam internet trafiğinin yüzde 75’ini oluşturuyor.

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Türk Telekom, Facebook ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Türkiye’deki Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının Facebook servislerine daha hızlı bir şekilde bağlanabilmeleri için Facebook sunucularını İstanbul’daki Türk Telekom merkezinde erişime açmıştı.

Sunucuların ülke sınırları içinde bulunması, kullanıcıların internet bağlantılarını iyileştirmeden servislerle daha kaliteli bağlantı kurmasını, daha hızlı erişim sağlamasını, daha az gecikme yaşamasını sağlayacak. Ayrıca Türkiye’deki internet kullanıcılarının bilgileri de yurt dışına daha az çıkmış oluyor.

İddia: Google, Türkiye’de Android telefonlardaki lisansını iptal etti

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