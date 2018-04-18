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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da 1 Mayıs yürüyüşüne izin çıkmadı, ‘sakıncalı sloganlar’ da belirlendi

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Ankara’da yapılacak 1 Mayıs yürüyüşü yasaklandı. Valilik ‘sakıncalı sloganları’ da belirledi.

Fotoğraf: Evrensel

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Ankara Tabip Odası, TMMOB, DİSK, Genel İş Sendikası, Eğitim Sen ve Türk İş, Kızılay’dan Tandoğan Meydanı’na yürümek istedi.

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Ancak valilikten yürüyüşe izin çıkmadı. Valilik katılımcı kuruluşların, yürüyüşe izin verildiği takdirde kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunacaklarını öne sürdü.

Valilik, “Bildirilen sloganlar ile ‘İşçiler, Emekçiler, Kadınlar… Tüm Halkımız’ başlıklı metinde ve ‘Basın Metni’ başlıklı bildiride mevzuata aykırılık görülmüştür” dedi.

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‘Sakıncalı’ sloganlar

Sendikalar ve meslek örgütlerine gönderilen ret yazısında yürüyüşte atılması planlanan sloganlara da değinildi.

Valilik, bazı sloganların ‘kamu barışını bozabilecek nitelikte’ olduğunu belirterek devletin kurum ve organları ve siyasi partilerin hedef alınacağını savundu.

Yazıda “Sunulan evraklar incelendiğinde, devletimiz tarafından yapılan askeri operasyonları aşağılayıcı nitelikte slogan ve afişlerin bulunduğu tespit edilmiştir” dendi.

‘Anlayamadık’

Vali Ercan Topaca imzalı yazıda, bildirim metninde yer alan bazı slogan ve afişlerin ‘anlamının anlaşılmadığı’ ifade edilerek 1 Mayıs’la ilgili olmayan pankart, afiş, levha ve broşürlerin yürüyüşte kullanılacağı dile getirildi.

Topaca şunları kaydetti: “Belirtilen nedenlerle, bahse konu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak verilen bildirimdeki hususların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenleme kurulu üyelerinden birisinin ayrılması dolayısıyla düzenleme kurulu ve bildirimin yenilenmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

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