Ankara Şehir Hastanesi’nde ‘gizlilik sözleşmesi’: ‘İlaç yok’ demek yasak

Ankara Şehir Hastanesi’nde, eksiklik ve aksaklıkları dile getiren sağlık çalışanlarına ‘gizlilik sözleşmesi’ aracıyla yasak konmasının planlandığı iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, zorla imzalatılan sözleşmede ‘personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler’ tamamen gizlilik kapsamına alınıyor. Buna göre sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına “İlaç yok”, “Ameliyat malzemesi yok”, “Şu işlemi yapamıyoruz” ve “Bu işlem yanlış yapıldı” gibi açıklamaları gizlilik kapsamında olduğu için yapamayacak.

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Sözleşmeye göre, açıklanması halinde kuruma maddi veya manevi zarar verme ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belge de gizlilik kapsamına alınıyor.

‘Hastaneler şirket değildir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sözleşmenin iş barışı ve hekim-hasta ilişkisini zedelediğini ifade etti.

İlgezdi, söz konusu sözleşmenin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmışsa ‘tam bir skandal’ olduğunu, eğer hastaneyi işleten firma tarafından Sağlık Bakanlığı’nın tüzel kişiliği kullanılarak hazırlanmışsa da bunun ciddi bir suç olduğunu vurguladı.

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